Все звезды на красной дорожке pre-party фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку (ФОТО)

23 июня 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze прошло грандиозное pre-party фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

Перед выступлением звезды прошли по красной дорожке, ответили на вопросы журналистов и сфотографировались перед brand wall с многочисленными поклонниками. В pre-party приняли участие народные артисты Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN), Бриллиант Дадашева, Зульфия Ханбабаева и Айгюн Кязымова, которая пришла вместе со своей дочерью, певицей Ильгарой. Также в мероприятии приняли участие победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал, представители Азербайджана на "Евровидении" Чингиз Мустафаев (2019 год), Айсель Мамедова (2018), Самра Рагимли (2016) и Диляра Кязымова (2014). Из зарубежных звезд - группы SEREBRO и MBAND, Bahh Tee (Бахтияр Алиев), CYGO (Леонид Вакульчук), Ирина Нельсон, Люся Чеботина и DJ TWINS (сестры-близнецы Анна и Кристина Грушины). Ведущая вечера - Юлия Барановская.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" пройдет 25, 26, 27 и 28 июля в Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля - выступят звезды 90-х и пройдет творческий вечер группы "Любэ", 27 июля станет днем хитов "нулевых" и пройдут творческие вечера Григория Лепса и Стаса Михайлова, 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов.

Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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