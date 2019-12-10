Азербайджанский актер и Аглая Тарасова снялись в совместной фотосессии (ФОТО)

10 декабря 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский актер Анар Халилов, живущий и работающий в Москве, снялся в фотосессии с известной российской актрисой, звездой фильма "Лёд" Аглаей Тарасовой, сообщает Trend Life.

Над проектом работала фотограф Елена Дунаева.

Анар Халилов и Аглая Тарасова поделились на своих страницах в социальных сетях фотоснимками. Проект получил положительный отзыв от подписчиков актеров, среди которых также популярная российская исполнительница Полина Гагарина.

Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт им. Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Берёзка", "Бархатный сезон" и других. Анар Халилов исполнил одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "İçəri Şəhər" ("Внутренний город").

Аглая Тарасова - российская актриса. Одна из наиболее известных ролей - главная героиня в фильме "Лёд", за которую Тарасова была удостоена премии "Золотой орёл" (2019).

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанский актер и Аглая Тарасова снялись в совместной фотосессии (ФОТО)
  • Азербайджанский актер и Аглая Тарасова снялись в совместной фотосессии (ФОТО)
  • Азербайджанский актер и Аглая Тарасова снялись в совместной фотосессии (ФОТО)
  • Азербайджанский актер и Аглая Тарасова снялись в совместной фотосессии (ФОТО)
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