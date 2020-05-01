Джейхун Бакинский посвящает "Main Shayar To Nahi" памяти Риши Капура (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель шансона Джейхун Бакинский посвятил песню "Main Shayar To Nahi" из знаменитого фильма "Бобби" памяти Риши Капура, сообщает Trend Life.

"Эту песню я исполнял в свое время на празднике Bollywood Night. В фильме эту песню, которая стала хитом миллионов, исполнял Риши Капур. Он останется в памяти не только как сын великого Раджа Капура, но и как потрясающий актер, который своими ролями в кино завоевал любовь миллионов", - отметил Джейхун Бакинский.

Риши Капур (4 сентября 1952, Бомбей - 30 апреля 2020, Бомбей) - индийский актёр. Лауреат премии Filmfare Award за лучшую мужскую роль. Средний сын актёра и режиссёра Раджа Капура. Его называли последней звездой старшего поколения этой семьи, многие представители которой снимались в Болливуде. Первую серьезную роль Риши Капур, которого в семье называли Чинту, сыграл в фильме своего отца "Мое имя Клоун" (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка. Первый большой успех к молодому актеру пришел после роли в фильме "Бобби" (Bobby, 1973), режиссером которого также был его отец Радж Капур. Риши был признан тогда в Индии актером года. Традиционно Чинту играл роли важных для индийского кино романтичных влюбленных. Зрителю Риши Капур знаком по фильмам "Мститель" (Barood, 1976) "Амар, Акбар, Антони" (Amar, Akbar, Antoni, 1977), "Любовный недуг" (Prem Rog, 1982), "Чандни" (Chandni, 1989), "Слепая любовь" (Fanaa, 2006) и другим.

(Автор: Вугар Иманов)