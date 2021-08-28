Концерт Эмина Агаларова в белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall с COVID-паспортами и гастрономическими изысками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Официальное открытие Sea Breeze Event Hall прошло с новой концертной программой и White Party народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMİN), сообщает Trend Life.

Концерт состоялся с соблюдением правил карантинного режима, на входе проверяли COVID-паспорта, и число зрителей было ограничено до 150 человек.

Праздничный вечер в прозрачном белоснежном шатре начался с выступления группы Excellent Band, гостям были предложены изысканные гастрономические блюда. Гости при выборе своих нарядов сделали акцент на белом цвете, чтобы поддержать настроение вечера.

Кульминацией стала сольная программа Эмина Агаларова с группой Emin Band, во время которой были исполнены хиты в оригинальной аранжировке и новые композиции, зажигательные и лирические песни, сопровождающиеся видеорядом из клипов артиста.

Sea Breeze Event Hall – уникальный проект, расположенный на территории Sea Breeze Resort, который станет пространством самых грандиозных событий города, сказал перед выступлением EMİN.

Главная особенность инфраструктурного комплекса, не имеющего аналогов - полностью прозрачный холл, расположенный прямо на берегу Каспийского моря в Баку. Пространство площадью 1300 квадратных метров со сценой, профессиональным световым и звуковым оснащением, рассчитанное на 500 (банкет) и до 800 гостей (фуршет), будет функционировать круглогодично. Уникальная технология арочного возведения максимально облегчает конструкцию, делая ее невесомой, наполненной воздухом и светом. Это многофункциональное пространство полностью подготовлено к организации самых высокотехнологичных ивентов. Системы кондиционирования, обогрева и ветрозащиты делают Sea Breeze очень уютным и комфортным. В атмосфере сказочного стеклянного шатра с видом на безграничную морскую гладь можно будет проводить всевозможные торжества: от детских праздников, корпоративов мероприятий и деловых конференций до вечеринок, дней рождений и роскошных свадебных торжеств, вплоть до выступлений звезд мировой величины в формате dinner-show.



Во время выступления EMİN, как всегда, очень тепло общался с публикой и даже поздравил со свадьбой членов своего коллектива. Зрители активно подпевали артисту, на вечере царила очень теплая и позитивная обстановка. Было видно, как все соскучились по таким праздничным вечерам в период пандемии. После концерта гостям был преподнесен новый альбом артиста Love İs

Кстати, этой концертной программой Эмин Агаларов дал старт своим новым гастролям.

"В период пандемии было отменено множество концертов и гастролей, но осенью мы выступим в городах России, а весной следующего года проведем турне по Европе и США. Главное, чтобы все были здоровы и не болели, а мы порадуем зрителей новыми музыкальными программами", - отметил EMİN.

(Автор: Вугар Иманов)