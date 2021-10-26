Адель дала совет всем начинающим музыкантам
Всемирно известная певица Адель дала совет всем начинающим музыкантам в интервью на YouTube-шоу журнала Vogue «73 вопроса», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Берегите сердце и делайте так, чтобы музыка оставалась опасной. Я живу по такому принципу», — сказала Адель, отвечая на вопрос интервьюера.
Исполнительница также сообщила, что если бы могла встретиться с собой в 19 лет (возраст, в котором был выпущен первый альбом Адель «19» — прим.ред.), то сказала бы себе, что ее любовь к жизни с годами будет все больше уменьшаться.
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