На праздник Новруз "зажигает" Хайям Мустафазаде в образе свадебных исполнителей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии любимого миллионами азербайджанцев праздника Новруз заслуженный артист Азербайджана Хайям Мустафазаде представил клип на народную песню "Çaxmagı Çax" (Огниво), сообщает Trend Life.

"Во время празднования Новруза существует ритуал - прыжки через костер, когда приговаривают "Все мои невзгоды тебе, а твою радость мне". Еще с древности считается, что огонь очищает от скверны, облагораживает, заклинает темные силы, и все худшее старого года сгорает в пламени этот костра. Прыгать через костер следует 7 раз. Эта традиция существует веками, и в древности костры зажигали огнивами, высекая огонь из кремниевого камня. Наша работа представлена в современной интерпретации в образах свадебных исполнителей, в юмористической форме. С наступающим праздником Новруз!", - сказал Trend Life Хайям Мустафазаде.

Автор идеи и режиссер – Джейхун Керимов, оператор и монтажер – AsifVisuals, аранжировка композиции – Васиф Адигейзалов, make up – Аян Аббасова.