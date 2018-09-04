Азербайджан представит на Московской книжной выставке-ярмарке книги о Карабахе

4 сентября 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XXXI Московской международной книжной выставки-ярмарки с 5 по 8 сентября будет действоать павильон Азербайджана, организованный при содействии и участии Министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В павильоне будут представлены более 150 книг и литературных изданий, повествующих о древней истории, культуре, науке и национальных традициях страны. Будут проведены встречи с издателями и литераторами других стран. Особое место займут книги и издания о Карабахе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) - старейшая и крупнейшая книжная ярмарка в России, которая проходит с 1977 года. Проводится в 75-м павильоне ВДНХ. Устроитель ярмарок - Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок Государственного комитета РФ по печати. Девиз выставки: "Книга на службе мира и прогресса". Участие в выставке принимают крупнейшие российские и иностранные издательства, типографии и многие другие. Организуются различные встречи с авторами, презентации новинок, конференции и семинары. С 1999 года ММКВЯ проводит ежегодный национальный конкурс «Книга года».

(Автор: Вугар Иманов)

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