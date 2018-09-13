Азербайджанская молодежь в Международном форуме "Евразия-2018" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Группа азербайджанской молодежи в рамках программы Россотрудничества "Новое поколение" приняла участие в работе Международного молодежного образовательного форума "Евразия-2018", который прошел а Оренбурге (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

На форум собрались более 1000 участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В течение недели прошли лекции, тренинги, панельные дискуссии, выставки, презентации, круглые столы, деловые и интеллектуальные игры, мастер-классы, творческие вечера. В них приняли участие известные российские политические и творческие деятели.

Участникам форума также были представлены экскурсионные и культурные программы.

(Автор: Джани Бабаева)

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