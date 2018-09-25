В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На площадке научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) "Центр россиеведения" Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошел круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения русского писателя Александра Солженицына, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Мероприятие организованно представительством Россотрудничества в Азербайджане, Азербайджанским университетом языков и Домом русского зарубежья имени А.И. Солженицына (Москва/Россия) при поддержке посольства России в Азербайджане.

Открыл круглый стол ректор АУЯ Кямал Абдуллаев. Заведующая отделом Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына Галина Тюрина выступила с докладом и представила видеопрезентацию, посвященные творчеству Александра Солженицына.

В работе круглого стола приняли участие руководитель НИЛ "Центр россиеведения" АУЯ Мамед Алиев, советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, преподаватели и аспиранты бакинских вузов.

В Российском информационно-культурном центре также открылась фотовыставка "Доверенный летописец эпохи", приуроченная к юбилею писателя. Она подготовлена Россотрудничеством, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России, Департаментом культуры города Москвы и Домом русского зарубежья имени А.И. Солженицына.

Галина Тюрина рассказала о непростом жизненном и творческом пути писателя, а также пообщалась с молодыми азербайджанцами - участниками культурно-образовательной поездки в города Москву и Казань в рамках проекта "Здравствуй, Россия!".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.