В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына (ФОТО)

25 сентября 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На площадке научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) "Центр россиеведения" Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошел круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения русского писателя Александра Солженицына, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Мероприятие организованно представительством Россотрудничества в Азербайджане, Азербайджанским университетом языков и Домом русского зарубежья имени А.И. Солженицына (Москва/Россия) при поддержке посольства России в Азербайджане.

Открыл круглый стол ректор АУЯ Кямал Абдуллаев. Заведующая отделом Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына Галина Тюрина выступила с докладом и представила видеопрезентацию, посвященные творчеству Александра Солженицына.

В работе круглого стола приняли участие руководитель НИЛ "Центр россиеведения" АУЯ Мамед Алиев, советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, преподаватели и аспиранты бакинских вузов.

В Российском информационно-культурном центре также открылась фотовыставка "Доверенный летописец эпохи", приуроченная к юбилею писателя. Она подготовлена Россотрудничеством, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России, Департаментом культуры города Москвы и Домом русского зарубежья имени А.И. Солженицына.

Галина Тюрина рассказала о непростом жизненном и творческом пути писателя, а также пообщалась с молодыми азербайджанцами - участниками культурно-образовательной поездки в города Москву и Казань в рамках проекта "Здравствуй, Россия!".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Здравствуй, Россия! – впечатления юных азербайджанцев (ФОТО)
Социум 11:16
Азербайджанская молодежь на Международном форуме "Евразия-2018" (ФОТО)
Социум 13 сентября 17:23
Здравствуй, Россия! Представители молодежи Азербайджана отправились в Москву и Казань (ФОТО)
Культура 20 августа 14:47
17 тысяч километров по Азербайджану (ФОТО)
Социум 6 июня 20:50
В Баку прошла олимпиада по русскому языку (ФОТО)
Социум 14 мая 19:46
"Ретро Дербент" в Баку (ФОТО)
Культура 14 марта 11:38
Лента новостей
Беларусь готовится стать полноправным членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Беларусь 15:53
В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка (ФОТО)
Политика 15:51
Центральный банк Узбекистана опровергает слухи о выпуске новой купюры
Бизнес 15:49
AXA MBASK запустила новый продукт "Qayğıkeş sahibkar"
Бизнес 15:42
ВТО: Торговая война угрожает стабильности мирового экономического роста
Европа 15:42
В Азербайджане будет проведена сертификация учителей
Общество 15:41
В Турции незначительно выросло число зарегистрированных китайских компаний
Бизнес 15:37
Продлен прием документов в дошкольные группы бакинских школ
Общество 15:36
Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана
США 15:32