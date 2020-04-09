Фируза Ибадова: Оставайтесь дома, чтобы не заболеть и продлить свою жизнь (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, исполнительница народных песен Фируза Ибадова в видеобращении к Trend Life призвала всех граждан страны в это тяжелое время оставаться дома для предотвращения массового распространяя коронавирусной инфекции.

Фируза Ибадова отметила, что как творческая личность с гордостью отмечает и выражает признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу о нашем здоровье. Лозунг Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Мы сильны вместе" всех нас объединяет в борьбе с коронавирусом, добавила она.

"Дорогой азербайджанский народ! Я вас очень люблю и очень соскучилась, но надо пока оставаться дома. Хотелось бы выразить признательность всем врачам за их огромный труд. Призываю всех, чтобы и врачи не заразились и их семьи не пострадали, всем оставаться дома. И, конечно же, наши журналисты заслуживают самой высокой похвалы за активное участие в распространении информации о коронавирусе. Мы очень сильный народ и с честью выйдем из этой борьбы. А все предпринимаемые в стране меры направлены только на сохранение нашего здоровья, во имя нашего будущего. Я остаюсь дома и призываю всех следовать этому примеру, чтобы не заболеть и продлить свою жизнь, которая еще наполнится яркими красками. Целую всех, будьте терпеливыми, все будет хорошо!",- отметила Фируза Ибадова.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)