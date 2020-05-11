Наступают Священные ночи месяца Рамазан (Рамадан) – время Предопределения судьбы

БАКУ /Trend Life/ - Согласно фетве Управлению мусульман Кавказа (УМК) о священном месяца Рамазан, ночи Лейлят аль-Гадр приходятся на 18, 20, 22 и 26 дни месяца Рамазан, то есть - с 11 на 12, с 13 на 14, с 15 на 16 и с 19 на 20 мая.

В Коране говорится: "Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое Ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь нисходят ангелы и Дух (Джабраил), с дозволения их Господа, дабы исполнить Его веления. В эту ночь - ниспослание приветствий до самого наступления зари".

Что такое Лейлят аль-Гадр

Ночь аль-Гадр (араб. لَيْلَةُ الْقَدْر‎), Лейлят аль-Гадр, Ночь Предопределения, Ночь Решения, Ночь Могущества) – самая почитаемая ночь месяца поста Рамазан (Рамадан), связанная с ниспосланием Пророку Мухаммаду (С) Священного Корана в виде откровения в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур.

Точная дата ниспослания Корана неизвестна, но вот уже в течение столетий мусульмане отмечают священную Лейлят аль-Гадр в последние 10 дней Рамазана по ночам в нечетные дни месяца. По- азербайджански - Qədr gecəsi или Əhya. Считается, что именно в эту ночь Всевышний составляют судьбу человека на ближайший год. Поэтому ее называют временем Предопределения судьбы или Ночью могущества.

Как правило, одни мусульмане отмечают эту ночь с 18 на 19, с 20 на 21 и с 22 на 23 число месяца Рамазан. Другие считают, что Священная ночь приходится именно в ночь с 26 на 27 число месяца Рамазан.

Как проводить Священную Ночь

Пророк Мухаммед (С) говорил: "Кто проведёт Ночь Предопределения с верой и искренностью, тому будут прощены прежние грехи".

Существует особенный ритуал Священной ночи, который можно узнать в мечети или из религиозной литературы. В Ночь предопределения Аллах принимает решение о судьбе каждого человека, учитывая его благочестие и просьбы, высказанные в молитвах. Поэтому Лейлят аль-Гадр принято проводить в мечети, читая Коран и вознося Аллаху мольбы и просьбы. Однако, сегодня в дни пандемии коронавируса следует эту ночь отмечать дома.

"В Священную Ночь рекомендуется бодрствовать. С учетом того, что в ночь Лейлят аль-Гадр предстоит не спать до самого рассвета, до наступления ночи желательно отдохнуть. С наступлением ночи совершить полное омовение и сделать намерение о благословении у Всевышнего Священной ночи, затем совершить 2-х ракатный намаз, выполнить другие действия - совершать намаз, читать молитвы из Корана, просить Всевышнего о прощении грехов" – сказал Trend Life заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), декан Бакинского Исламского университета, доктор философии Гаджи Фуад Нуруллаев (Нуруллах).

По словам богослова, надо достойно и с пользой для мирской и вечной жизни встретить и проводить Ночь Предопределения, как уникальную возможность заслужить милость и прощение от Аллаха. Каждый постящийся в этом месяце - гость самого Творца, который накрывает перед нами скатерть духовных и материальных благ, и дарует блага из своих невидимых сокровищниц. Постящийся человек настолько ценен перед Аллахом, что каждый вздох в месяце Рамазан зачитывается как богослужение, особенно в Ночь аль-Гадр.

Ценность Ночи аль-Гадр

Ночь аль-Гадр - подарок от Аллаха дарованный только мусульманам. Из исламских источников становится ясно, что в доисламских религиях не было подобной ночи Гадр.

В одном из хадисов Пророк Мухаммед (С) говорит: "Несомненно, Аллах подарил Ночь Гадр моей общине (мусульманам), ибо предыдущие общины были лишены этого богатства".

Согласно хадису: "Когда наступает Ночь Могущества, на землю нисходит Джабраил с сонмом ангелов и дарует благодать всякому стоящему или сидящему и поминающему Всемилостивейшего и Преславнейшего Аллаха".

Согласно хадисам в эту ночь: "...опускаются на Землю ангелы в ночь аль-Гадр и расходятся они по всему миру; навещают они собрания правоверных; приветствуют их (Салам) и произносят "Аминь!" молитвам, возносимым правоверными, и продолжается это до самого рассвета".

Исламские богословы считают, что именно в ночь "Лейлят аль-Гадр" небесный подлинник Корана из-под престола Господа был перенесен архангелом Джабраилом на ближайшее к земле небо, и уже отсюда его содержание постепенно передавалось в течение 23 лет пророку Мухаммеду (С). Кроме того, в эту ночь, учит ислам, Всевышний раздает ангелам свои указания и решения, относящиеся к миру вообще и к отдельным людям в частности. Эти решения ниспосылаются на целый год, и изменить их никто не в состоянии.

В хадисе сказано: "У Господа вашего есть подарки, кои дарит Он вам в дни жизни вашей: старайтесь их обретать!"

(Автор: Вугар Иманов)