Он из бакинской квартиры сделал беговую дорожку. Ему всего 83 года…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 83-летний актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, кавалер ордена "Терегги", обладатель президентской премии, заслуженный артист Борис Федорович Графкин поделился с Trend Life впечатлениями о пребываниии в социальной изоляции и творческом пути.

"В связи со своим возрастом (ред. – людям свыше 65 лет во время карантина запрещено покадить свои дома), нахожусь дома и соблюдаю все правила социальной изоляции и карантина. Слава Богу, благодаря своевременно принятым и реализуемым мерам нашего государства и Президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось предотвратить массовое распространение коронавируса. Азербайджану удалось избежать печальных последствий даже самых сильных стран мира. У нас все шло на спад, когда неожиданно вновь увеличились показатели – нельзя же так нарушать правила карантина, сводить на нет усилия врачей, полицейских и других людей, которые борются со страшной болезнью. Я думаю, что нарушающих карантин после предупреждения необходимо обязательно штрафовать – только так возможно воздействовать на несознательных людей! Очень надеюсь, что ситуация скоро исправится, и мы вновь заживем прежней жизнью. У меня два сына и два внука, которые живут в России, часто общаюсь с ними. Жду завершения карантина, чтобы они смогли приехать в Баку ".

По его словам, карантин серьёзные внес изменения в его режим дня.

"Пару лет назад, когда был отмечен мой юбилей на родной сцене, мне пожелали долголетия и дальнейших творческих успехов. Через несколько месяцев мне исполнится 84 года, но на протяжении многих лет я совершаю утреннюю пробежку минимум в 40-45 минут. Это очень полезно для здоровья и поддержания физической формы, что очень необходимо актеру. Очень любил гулять на свежем воздухе. А так как пока на улицу выходить нельзя, то освободил свои 25 квадратов квартиры и бегаю по утрам дома. Вот так вот! Лучше так, чем бездействовать и набирать лишние килограммы, как это происходит у некоторых моих друзей. Соседи не жалуются, так как живу на первом этаже (смеется). Обязательно надо делать физзарядку! А еще у меня очень хорошая библиотека - очень люблю читать. Я где-то читал, что пожилых людей делят на две категории: тех, кто живет от больницы к больнице, и тех, кому удалось обмануть время и сохранить активность, несмотря на возраст. Себя я отношу ко второй категории пенсионеров".

Борис Графкин родился 15 августа 1937 года в Баку. В 1953 году окончил музыкальное училище имени Асафа Зейналлы. В 1961 году принят в труппу Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (сейчас - Азербайджанский государственный музыкальный театр). За 60 летнюю творческую деятельность воплотил главные роли в детских спектаклях, классических опереттах и современных произведениях, поставил несколько спектаклей в качестве режиссера, играл в фильмах. Особенно для него значимы роли в опереттах, среди которых "Сильва", "Аршин мал алан", "Голубая мазурка", "Поцелуй Чаниты", "Свадьба Марио", "Веселая вдова", "Баядера", "Ханума" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)