Джамиля Байрамова: В Ухане победили коронавирус. Так должно произойти и в Азербайджане!

БАКУ /Trend Life/ - До некоторого времени люди не задумывались, насколько опасна болезнь коронавируса. При этом, в сети распространялась дезинформация об этой болезни, и люди не серьёзно относились к пандемии. Но как мы видим – во всем мире миллионы зараженных и сотни тысяч жертв, сказала сегодня Trend Life известная танцовщица, народная артистка Азербайджана Джамиля Байрамова.

"Наша страна тоже страдает от пандемии. К сожалению, из-за безответственного поведения ряда граждан, за последние недели после снятий ограничений, резко повысилось число зараженных и жертв. Около пяти тысяч до сих пор в больницах, более 130-ти погибших. Надо очень серьёзно задуматься над этой проблемой, она не привела к трагедии. Обязательно надо беречь себя и близких, по мере возможностей мало выходить из дома, носить маски, держать социальную дистанцию, чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства. Я приветствую меры государства, направленные на защиту граждан и заботу о здоровье, в том числе жесткие меры, предпринятые в предыдущие выходные на протяжении двух недель. В том числе и введение штрафов за не ношение масок в общественных местах. Ведь некоторые живут с мыслями, что с ними ничего не произойдёт, есть даже те, кто вообще не верит в коронавирус. Они не думают о тяжелых последствиях для себя и своих семей. Если даже человек не заболеет, то может стать вирусоносителем и заразить других, этому есть масса примеров. Между тем, количество зараженных ежедневно увеличивается и это очень опасная тенденция. Каждый гражданин страны должен беречь свою страну и народ, и не на словах, а на деле показывать свои истинную любовь. Сегодня она заключается в строгом соблюдении карантина, помощи ближним. Все должны сплотиться вокруг Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всецело осознать его слова "Вместе – мы сильнее"", - отметила народная артистка.

По словам Джамили Байрамовой, не стоит впадать в панику и страх перед коронавирусом, но необходимо обязательно следовать предписаниям карантина.

"Восприятие происходящих событий на эмоциональном уровне может привести к еще более серьёзным заболеваниям. Надо лишь серьёзно относиться к социальным обязанностям. Среди моих родственников и знакомых есть заболевшие в Турции и Азербайджане, и они рассказывают, как тяжело переносят эту страшную болезнь. Поэтому прошу всех набраться терпения в эти тяжелые времена, стать единым целым в борьбе с недугом, и достойно выстоять в этой борьбе. В эти дни пусть каждый поддерживает другу друга и советует всем не нарушать карантин. Посмотрите, ведь в самом очаге коронавируса, Ухане, народ вместе с государством победил эту болезнь. Так должно произойти и в Азербайджане!", - добавила Джамиля Байрамова.

(Авторы: Вугар Иманов)