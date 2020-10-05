Хочу подчеркнуть выступления блестящего журналиста Максима Шевченко, человека очень объективного - народный артист СССР Фархад Бадалбейли (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Мы воюем на своей земле, мы освобождаем свои земли, сказал Trend ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

"На нашей земле идет беспощадная война, враг коварный, враг беспощадный. Вчера бомбили древнюю Гянджу – город, который около 150 лет со времен Джавад хана не подвергался бомбардировкам. Бомбили базар - абсолютно не стратегическую цель, бомбили жилые дома, гибнут люди, гибнут дети. Порой Азербайджан представляют как агрессивную страну, ну это же смешно! Мы воюем на своей земле, мы освобождаем свои земли. Поэтому я думаю, сегодня такое единение власти, оппозиции, народа, всех слоев – интеллигенции, рабочих, студентов… Все сколотились в один кулак - защитить нашу Родину, защитить наши земли", - сказал народный артист СССР.

Фархад Бадалбейли выразил признательность всем, кто поддерживает Азербайджан, и доносит правду до мировой общественности. Среди них народный артист СССР назвал российского политика, журналиста, телеведущего и общественного деятеля Максима Шевченко.

"К сожалению, дезинформация идет по всем каналам мира. У армянской диаспоры есть большие финансовые возможности, большие политические возможности. И так приятно, что иногда проявляются какие-то островки объективного отношения к этому конфликту. Я хочу подчеркнуть выступления блестящего журналиста Максима Шевченко, человека очень объективного, который одинокого хорошо относится хорошо и к Азербайджану, и к Армении, и к Грузии, ко всем странам. Максим Шевченко высокий профессионал. Я хотел бы ему сказать: "Огромное спасибо, Максим. Мы были знакомы некоторое время назад, и я слежу за вашей деятельностью. Я помню, с какой симпатией вы относились к Гейдару Джамалу – шушинцу, земля которого сегодня, к сожалению, захвачена". Я хотел бы сказать спасибо Игорю Караченко, который просто объективно говорит людям - просто посмотрите на карту, и вам сразу все станет ясно. Все эти семь районов находятся вне Нагорного Карабаха, там воюет армянская армия. Армии Нагорного Карабаха не существует, там всего-то жителей было 120 тысяч, а сейчас после того как все убегают там вообще никого не осталось. Это армия Армении, армия которой, поставляют оружие благоволящие к ней страны, к сожалению. И она сейчас безнаказанно бомбит не только военные цели, но и Барду, Хызы, Абшеронский район. Мингячевирская электростанция, водохранилище… Если попадет снаряд туда, то это будет огромная трагедия, экологическая катастрофа для всего Закавказья. Остановить этого агрессора, я еще раз говорю. Спасибо всем тем, кто объективно каждый день доводит правду об этом жутком, страшном конфликте, где правда конечно на нашей стороне",- добавил ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )