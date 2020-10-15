Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты

БАКУ /Trend Life/ - В то время как армия Азербайджана продолжает успешное освобождение от армянских агрессоров 20 процентов территории, оккупированной на протяжении около 30 лет, армянские руководители уже конкретно "потеряли голову".

Армянская хунта, находясь в агонии, не только обстреливает мирные города и села Азербайджана (около 50 жертв – женщин, стариков, детей, более 200 раненых), но и в лучших традициях фашистов посылает на бойню своих детей и стариков, создавая своего рода "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм", сообщает Trend Life.

Гитлерюгенд (нем. Hitlerjugend) - молодёжная организация НСДАП. Воинское формирование было создано в 1943 году и в него входили мальчики и девочки, не достигшие совершеннолетия. К концу войны дети стали участвовать в реальных военных кампаниях, что заставляло солдат союзников делать выбор: убивать ребенка или быть убитым.

Фольксштурм (нем. Volkssturm) - отряды народного ополчения Третьего рейха, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на его территорию, и состоящие в основном из пожилых людей.

Всему миру известная фашистская сущность военно-политического руководства Армении, хотя некоторые страны и известные общественные и политические деятели закрывают на это глаза, фактически поддерживая преступные деяния. Военные преступления нацистского режима мононациональной Армении, где практически нет представителей других национальностей, не знают границ. Фашистские преступники стали для них идолами и сегодня они преклоняются перед памятником Гарегина Нжда, приспешника Гитлера, который в торжественной обстановке был установлен на центральной площади Еревана в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Такие как Нжде признаны национальными героями, так же, как и боевики армянских террористических организаций, запрещенных в мире.

Что касается использования детей в военных целях, то в соответствии с пунктом 2 (а) (XXVI) статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением. А согласно Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка от 2000 года, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, государства-стороны этого Протокола должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не подлежали обязательному призыву в их вооруженные силы. Таким образом, лидеры государств, которые привлекают детей в возрасте до 15 лет к участию в боевых действиях, являются военными преступниками. Пашиняну и его клике, а также предшественникам, рано или поздно придется предстать перед международным трибуналом и ответить за военные преступления, совершенные на территории Азербайджана за годы оккупации.

Ниже представлены фото и видеофакты, которые черным пятном ложатся на "самую древнюю историю" Армении.

Так, на видео запечатлены кадры из Ханкенди, где проходят занятия, закамуфлированные под школьный урок военной подготовки. Обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме. Отметим, что это не впервые, когда Ереван привлекает детей к военным действиям. В сети можно найти большое количество фактов о наличии такой практики в период первой Карабахской войны в 90-е годы прошлого века.

По данным зарубежных спецслужб, в высокогорных районах Карабаха и Армении созданы несколько детских лагерей армянских террористов, где подростки проходят "психологическую промывку" для последующего участия в войне.

(Автор: Вугар Иманов)