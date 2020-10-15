Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты

Социум 15 октября 2020 12:55 (UTC+04:00)
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты

БАКУ /Trend Life/ - В то время как армия Азербайджана продолжает успешное освобождение от армянских агрессоров 20 процентов территории, оккупированной на протяжении около 30 лет, армянские руководители уже конкретно "потеряли голову".

Армянская хунта, находясь в агонии, не только обстреливает мирные города и села Азербайджана (около 50 жертв – женщин, стариков, детей, более 200 раненых), но и в лучших традициях фашистов посылает на бойню своих детей и стариков, создавая своего рода "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм", сообщает Trend Life.

Гитлерюгенд (нем. Hitlerjugend) - молодёжная организация НСДАП. Воинское формирование было создано в 1943 году и в него входили мальчики и девочки, не достигшие совершеннолетия. К концу войны дети стали участвовать в реальных военных кампаниях, что заставляло солдат союзников делать выбор: убивать ребенка или быть убитым.

Фольксштурм (нем. Volkssturm) - отряды народного ополчения Третьего рейха, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на его территорию, и состоящие в основном из пожилых людей.

Всему миру известная фашистская сущность военно-политического руководства Армении, хотя некоторые страны и известные общественные и политические деятели закрывают на это глаза, фактически поддерживая преступные деяния. Военные преступления нацистского режима мононациональной Армении, где практически нет представителей других национальностей, не знают границ. Фашистские преступники стали для них идолами и сегодня они преклоняются перед памятником Гарегина Нжда, приспешника Гитлера, который в торжественной обстановке был установлен на центральной площади Еревана в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Такие как Нжде признаны национальными героями, так же, как и боевики армянских террористических организаций, запрещенных в мире.

Что касается использования детей в военных целях, то в соответствии с пунктом 2 (а) (XXVI) статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением. А согласно Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка от 2000 года, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, государства-стороны этого Протокола должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не подлежали обязательному призыву в их вооруженные силы. Таким образом, лидеры государств, которые привлекают детей в возрасте до 15 лет к участию в боевых действиях, являются военными преступниками. Пашиняну и его клике, а также предшественникам, рано или поздно придется предстать перед международным трибуналом и ответить за военные преступления, совершенные на территории Азербайджана за годы оккупации.

Ниже представлены фото и видеофакты, которые черным пятном ложатся на "самую древнюю историю" Армении.

Так, на видео запечатлены кадры из Ханкенди, где проходят занятия, закамуфлированные под школьный урок военной подготовки. Обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме. Отметим, что это не впервые, когда Ереван привлекает детей к военным действиям. В сети можно найти большое количество фактов о наличии такой практики в период первой Карабахской войны в 90-е годы прошлого века.

По данным зарубежных спецслужб, в высокогорных районах Карабаха и Армении созданы несколько детских лагерей армянских террористов, где подростки проходят "психологическую промывку" для последующего участия в войне.

(Автор: Вугар Иманов)

Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Image
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Производители винограда в Армении несут катастрофические убытки
Производители винограда в Армении несут катастрофические убытки
Туркменистан и Франция заинтересованы в диверсификации партнерства
Туркменистан и Франция заинтересованы в диверсификации партнерства
Министр нацэкономики Казахстана озвучил проблемные вопросы экспорта в страны ЕАЭС
Министр нацэкономики Казахстана озвучил проблемные вопросы экспорта в страны ЕАЭС
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу NTV Политика 13:29
В Баку сохранится теплая погода Общество 13:27
Вырос спрос азербайджанских банков на валютном аукционе Финансы 13:24
Поступают обращения граждан с просьбой назвать новую станцию метро в честь генерала Полада Гашимова - Бакметрополитен Общество 13:20
Банки Узбекистана и Индии планируют реализовать совместные проекты Узбекистан 13:09
Эти сайты работают под управлением армян – заслуженный артист Фирдовси Атакишиев Социум 13:08
В Казахстане запустили еще одну электростанцию Энергетика 13:06
В систему мгновенных платежей интегрированы еще два банка Финансы 13:01
В больнице все вскакивают на крики «Задыхаюсь, помогите!» - больная коронавирусом Общество 12:57
Армянская хунта создает "Гитлерюгенд" и "Фольксштурм" – видео и фотофакты Социум 12:55
Азербайджан является стратегическим партнером Польши в регионе Экономика 12:45
Анкара призвала тюркоязычные страны к солидарности с Баку Нагорно-карабахский конфликт 12:44
Минсвязи Азербайджана рекомендует интернет-ресурсам усилить меры безопасности ИКТ 12:38
В Ереване зря думают, что ОДКБ будет им помогать - Администрация Президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:33
Производители винограда в Армении несут катастрофические убытки Бизнес 12:26
Али Асадов проинформировал грузинского коллегу об армянских провокациях Политика 12:23
Генпрокуратура Азербайджана: В результате атак армянских ВС погибли 43 и ранены 218 мирных жителя Политика 12:20
Ирак незначительно сократил импорт цемента из Турции Турция 12:18
В январе-сентябре через порты Турции было перевалено свыше 200 млн тонн грузов Турция 12:17
Президент Кыргызстана ушел в отставку Кыргызстан 12:10
При необходимости, Азербайджан соберет 4-х миллионную армию - военный эксперт Политика 12:08
Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС увеличился на 6% Экономика 12:07
В Туркменистан доставлены санитарные распылители Туркменистан 12:04
Туркменистан и Франция заинтересованы в диверсификации партнерства Бизнес 12:04
Министр нацэкономики Казахстана озвучил проблемные вопросы экспорта в страны ЕАЭС Бизнес 12:04
В январе-сентябре через турецкие порты было перевезено около 330 тыс. трейлеров и контейнеров Турция 12:00
ГЭЦ Азербайджана планирует 8 ноября провести очередной экзамен TOEFL iBT Общество 11:58
США привержены оказанию помощи в достижении мирного урегулирования карабахского конфликта - Госдеп Нагорно-карабахский конфликт 11:52
Министр сельского хозяйства Казахстана встретился с представителями агропрома Турции Туркменистан 11:46
Центробанк Азербайджана предоставил лицензию компании по аграрному страхованию Бизнес 11:45
Сейчас болезнь у заразившихся COVİD-19 протекает тяжелее, чем у переболевших им летом - репортаж из клиники (ВИДЕО) Общество 11:41
В Азербайджане капиталовложения в социально-экономическое развитие достигли 10,4 млрд манатов Финансы 11:36
Армения переживает миграционный кризис - комментарий Нагорно-карабахский конфликт 11:35
Украина сократила импорт стали из Турции Турция 11:28
Туркменистан и Казахстан обсудили вопросы активизации транспортно-транзитных коридоров Транспорт 11:28
С начала 2020 г. через порты Турции перевезено свыше 900 тыс. автомобилей Турция 11:27
Таджикистан наращивает импорт стали из Турции Турция 11:26
В январе-сентябре Туркменистан увеличил импорт стали из Турции Турция 11:24
Нефть дорожает на данных API по запасам в США Энергетика 11:24
Молчание международных организаций по поводу армянского вандализма это неуважение к международному праву - депутат Политика 11:23
Узбекистан увеличил экспорт сельхозпродукции в РФ Узбекистан 11:22
Новые производственные объекты АО «Узбекнефтегаз» стоимостью 4 137,6 млн долларов США Узбекистан 11:21
Международные организации, хранящие молчание по поводу армянских зверств, вновь показали свое истинное лицо - депутат Политика 11:17
В Армении за сутки зарегистрировано 1371 новый случай заражения коронавирусом Армения 11:10
Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения гуманитарного режима прекращения огня в карабахском конфликте Нагорно-карабахский конфликт 11:08
В Азербайджане началась реконструкция автодороги республиканского значения Строительство 11:04
Продолжаются меры по обеспечению безопасности иностранцев, живущих в Азербайджане - миграционная служба Общество 11:02
Эпидемиологи Грузии призвали переболевших коронавирусом стать донорами Грузия 11:01
Ликвидирован полковник - командир воинской части ВС Армении Политика 10:58
Спикер парламента Азербайджана обсудила карабахский конфликт с резидентом-координатором ООН Политика 10:55
ВБ представил проект по улучшению водоснабжения в Азербайджане Финансы 10:48
Этой зимой ожидается рост спроса на СПГ - GECF Энергетика 10:45
Повторное президентство Трампа может вызвать снижение цен на нефть на 10% - JP Morgan Энергетика 10:42
Потребление газа в ЕС значительно снизилось за последние 6 лет Энергетика 10:39
Золото в Азербайджане продолжает дорожать Финансы 10:32
Активы филиала иранского банка в Азербайджане сократились Финансы 10:32
В результате выпущенного армянскими ВС снаряда в Агдаме ранены 2 мирных жителя - генпрокуратура Азербайджана Политика 10:31
Сенат Казахстана закрепил новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин Финансы 10:26
«Сергек» с начала года «заработал» 230 миллионов тенге в Алматы Казахстан 10:24
ГЭЦ Азербайджана продлил регистрацию на экзамен по иностранному языку для будущих докторантов Общество 10:24
Цена на азербайджанскую нефть превысила $42 за баррель Финансы 10:09
Госслужба Азербайджана выставляет на аукцион 43 предприятия Бизнес 10:09
ИВ Гянджи обратилась к международным организациям в связи с военной агрессией Армении Нагорно-карабахский конфликт 10:08
В ходе обстрела армянскими ВС гражданского населения Азербайджана ранен еще один мирный житель - Хикмет Гаджиев Нагорно-карабахский конфликт 09:57
Привлечение Арменией детей в возрасте до 15 лет к участию в боевых действиях является военным преступлением - украинский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 09:55
Туркменистан и ОАЭ заинтересованы в расширении договорно-правовой базы сотрудничества Бизнес 09:54
Свидетельства террора, совершенного в Гяндже ВС Армении, распространены в цифровых медиа Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Международное сообщество должно как можно скорее принудить Армению прекратить агрессию – турецкий эксперт Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Манат подешевел к евро и подорожал к рублю Финансы 09:41
Все общественные структуры армянской диаспоры в России находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов - Олег Кузнецов Нагорно-карабахский конфликт 09:39
Диаспорские организации Азербайджана в США провели акцию протеста против армянской агрессии (ФОТО) Общество 09:34
Размещение боевиков ASALA в Нагорном Карабахе представляет угрозу для стран в регионе - эксперт Политика 09:31
Армянские элиты готовят план свержения Пашиняна - российские СМИ Нагорно-карабахский конфликт 09:31
В Азербайджане подведены итоги конкурса по приему на вакантные места в резидентуру Общество 09:23
Хотя ВС Армении подвергают обстрелу посевные участки, это нас не останавливает - предприниматель Общество 09:22
Зараженные COVID-19 могут навредить азербайджанским солдатам, воющим на передовой - специалист Общество 09:20
ОИС призвала к решению карабахского конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 09:19
Попытка Армении привлечь наемников из России это нарушение российского законодательства - депутат Политика 09:14
ВС Армении начали подвергать обстрелу населенные пункты Азербайджана - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 08:53
ВС Армении были принуждены отступить в разных направлениях фронта - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 08:48
Ряд известных поэтов и писателей мира направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:37
Группа греческих академиков, сотрудничающих с Международным центром Низами Гянджеви, направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:36
Президент Ильхам Алиев: С помощью дронов мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов Политика 08:34
Президент Ильхам Алиев: Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей Политика 08:33
Президент Ильхам Алиев: Добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно Политика 08:33
Президент Ильхам Алиев: Нападение на гражданских лиц в Гяндже отражает агрессорскую политику Армении Политика 08:33
В Германии зафиксировали рекордно высокий суточный показатель по коронавирусу Европа 08:15
110 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
Доля экспорта строительного оборудования Ирана в Африку составила $2 млн Экономика 07:40
МВФ: В 2021-2025 годах экономика Грузии вырастет самыми высокими темпами в Европе и регионе Грузия 07:30
Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне Другие страны 07:15
TikTok просит суд заблокировать решение об ограничении работы соцсети в США США 07:02
Байден заявил, что собрал в сентябре $383 млн на ведение предвыборной кампании США 06:41
ВОЗ: за всплеском заболеваемости коронавирусом может последовать рост смертности В мире 06:16
Трамп упрекнул Twitter за блокировку аккаунта пресс-секретаря Белого дома США 05:52
Меган Маркл сравнила соцсети с наркотиками В мире 05:32
ВОЗ: Число случаев COVID-19 в мире превысило 38 млн В мире 05:01
Трамп осудил Facebook и Twitter за ограничения на публикацию материала о сыне Байдена США 04:25
В Германии договорились ужесточить меры по борьбе с коронавирусом Европа 04:07
В Белом доме считают, что статистика подтверждает быстрое восстановление экономики США США 03:45
Все новости