Азербайджанцы в США представили ролик "Я- Карабах!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители азербайджанской диаспоры в США подготовили видеоролик "Я- Карабах!", в котором информируют мировую общественность о реалиях нагорно-карабахского конфликта, сообщает Trend Life.

Участники видеопроекта отмечают, что на протяжении почти 30 лет Армения, грубо нарушая нормы международного права, удерживает под оккупацией пятую часть международно признанных территорий Азербайджана.

Вооруженные силы Армении наносят ракетные удары по мирным городам и селам Азербайджана, находящимся вне зоны боевых действий. В результате данных обстрелов погибло более 60 мирных азербайджанцев, среди которых восемь детей, около 300 человек получили ранения. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Власти Армении грубо нарушают международные правовые нормы, продолжая вести агрессивную политику.

Участники проекта подчеркивают, что весь Азербайджан един в своем порыве освободить от оккупации родные земли.

(Автор: Джани Бабаева)