Как армянские епископы убивали новорожденных и готовили святотатственные просфоры – из бестселлера "Имя розы"

Социум 4 ноября 2020 19:21 (UTC+04:00)
Как армянские епископы убивали новорожденных и готовили святотатственные просфоры – из бестселлера "Имя розы"

БАКУ /Trend Life/ - Армяне все время твердят о своей древности и исключительности, а мы приведем небольшой факт из их истории, раскрывающий всю их жестокую сущность, которая была присуща еще их древним религиозным деятелям. Возможно тогда будет найдено "объяснение" жестокостям армян - Ходжалинский геноцид 1992 года, за одну ночь с 25 на 26 февраля были зверски убиты 613 человек, из которых 106 - женщины, 63 - дети, 70 - старики. Или же, когда с 27 сентября в результате обстрелов запрещенными баллистическими ракетами и кассетными бомбами мирных городов и сел Азербайджана погиб 91 мирный житель, а ранены более 400 человек. Хотя жесткости нет объяснения!

А теперь приведем фрагменты из супербестселлера итальянского писателя Умберто Эко "Имя розы", написанного в жанре исторического романа. Действие романа разворачивается в 1327 году на фоне криминальной драмы и отражает жестокие нравы того времени. Отрывок из книги: «Какая разница! Ты не все о них знаешь. На процессе я сам не посмел предать гласности некоторые их признания – дабы ни на миг не опоганить тенью дьявольской ту атмосферу святости, которую Клара провождала около себя. Но я узнал такое, Вильгельм, такое! Они сходились по ночам в подземелье, брали новорожденного младенца и друг другу его бросали, пока он не погибал от ушибов… или от чего иного… и кому он доставался живым последнему, и в чьих руках испускал дух, тот становился главарем секты… А тело младенчика, растерзав, замешивали в тесто, чтобы готовить святотатственные просфоры ( ред.- богослужебный литургический хлеб)

«Убертин, – решительно оборвал Вильгельм. – Все это говорилось много столетий назад об армянах-епископах и о секте павликиан… И о богомилах…»

«Ну и что? Нечистый туп, ходит кругами, спустя тысячелетия повторяет все те же козни и соблазны, он всегда себе подобен, оттого и признан повсеместно врагом! Клянусь тебе, в пасхальную ночь они палили свечи и водили в подземелье девушек. Потом свечи гасили и бросались на девушек, даже на тех, с кем были связаны кровными узами… И, если от соития рождалось дитя, снова заводили адское радение, ставши кругом полной винной чаши, потиром у них зовомой. Упивались допьяна, и резали ребеночка на части, и лили кровь в чашу, и детей еще живыми кидали в огонь, а после мешали останки детские с детскою кровью и упивались»".

Вот и очередной факт жесткости армян! Немного истории.

Кем же были павликиане? Во второй половине VII века, в древнем городе на западном берегу Ефрата, Самосате, начал проповедовать некий армянин из Сирии по имени Константин, который, впоследствии, принял имя Сильван, в честь сподвижника апостола Павла. Им была основана церковь павликиан. Павликиане стали одним из наиболее значительных средневековых религиозных парахристианских движений. Радикальное религиозное направление получило широкое распространение в VIII-IX веках, в Малой Азии и в европейских владениях Византийской империи. Распространившись практически по всей Европе, сторонники павликианской ереси постепенно сосредоточились на юге Франции. Это течение считалось еретическим, с ним жестко боролась Католическая церковь. Об этом было описано в книге армянского востоковеда-историка Арсена Шагиняна "Из истории еретического движения павликиан Армении - предшественников балканских богомилов". Вот цитаты из книги:

"Основой их идеологии являлся крайний дуализм: вечная борьба добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия. Павликиане признавали только Новый Завет, за исключением двух посланий апостола Петра. Ветхий же Завет еретики отрицали целиком. Они также отрицали культ Богородицы, церковь и ее обряды, духовенство, особенно монашество, и даже называли священников идолопоклонниками, а истинными последователями Христа, конечно же, считали самих себя".

В книге упоминается, что, в связи с активным распространением ереси, армянский Католикос св. Йовханнэс III Одзнеци выступил со специальным постановлением, озаглавленным "Против павликиан". В нем говорится следующее:

"Не следует в местах злоеретиков мцхнейцев, называемых павликианами, ночевать, или примыкать и ходить к ним, общаться с ними, а (следует – ред. А. Ш.) вовсе удаляться от них, гнушаться и ненавидеть их, ибо они — сыновья сатаны, лучины вечного (адского – ред. А. Ш.) огня, и отчуждались от любви воли творца; так если кто-либо примкнет к ним, вступит с ними в любовь и дружбу, то следует таковых истерзать и тяжелую кару наложить на них, пока они не очнутся, не вылечатся и (не вернутся – ред. А. Ш.) к вере. А если они вновь пребудут в этом, таковых приказываем вовсе отсечь и выдворять, как зараженных чумой членов церкви Христовой".

Вероучение павликиан было основано на неверно понятом учении апостола Павла. Павликиане различали благого Бога, или Небесного Отца, открывшегося в христианстве, и демиурга, сотворившего видимый мир и человеческие тела. Падение первого человека понималось как неповиновение демиургу и как следствие - избавление от его власти и откровение Небесному Отцу. Христа павликиане понимали докетически, утверждая, что он прошел через Деву Марию как через канал. Святой Дух же невидимо передается только истинно верующим, т.е. павликианам.

Павликиане проповедовали радикальный дуализм, отрицая любую обрядность, церемонии, культовые сооружения, иконы, крест и крестное знамение, святых, таинства, церковную иерархию, посты, аскетизм, монашество. По отношению к нравственности павликиане вначале доходили до большой суровости, но затем отступили от строгости нравов, и один из позднейших их вождей Баанес, за проповедь распутства был прозван ό ρ̀υπαρόζ (грязный).

Таковы жестокие и грязные исторические факты "наидревнейших"…

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

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