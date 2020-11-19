Министерство культуры Азербайджанской Республики выразило протест против заявления Музея искусства Метрополитен

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджанской Республики выразило протест против предвзятой позиции Музея искусства Метрополитен, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении министерства отмечено, что заявление, сделанное Музеем Метрополитен 17 ноября 2020 года об объектах армянского культурного наследия, отражает предвзятую и одностороннюю позицию ведущего учреждения культуры, которое не в полной мере информировано о нагорно-карабахском конфликте и его разрушительных последствиях.

Министерство культуры Азербайджана напоминает, что Армения, не выполняя четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 853, 874 и 884), около 30 лет оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов.

Несмотря на Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 1954 года, Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 1970 года, существуют неопровержимые факты и свидетельства как Армения уничтожала, фальсифицировала и разграбляла культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях.

Сотни памятников истории и культуры, учреждения культуры, в том числе 927 библиотек с 4,6 млн. книжным фондом, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, более 100 тысяч экспонатов собранных в 22 музея, 4 художественные галереи, 4 театральных и 2 концертных учреждения, 8 парков культуры и отдыха стали жертвами этого вандализма.

Все мечети и другое исламское наследие на оккупированных территориях были разрушены и превращены в хлева для свиней. Эти преступления против человечности отражаются на различных сайтах и ​​форумах.

Министерства культуры Азербайджана отмечает, что очень жаль, что без проведения соответствующих научных исследований и изучений, такое престижное культурное учреждение как Музей Метрополитен, было обмануто и превращено в инструмент армянской пропаганды. Такой непрофессиональный подход бросает тень на имидж и беспристрастность музея: "Мы приглашаем Музей искусства "Метрополитен" на наши освобожденные от оккупации территории с технической миссией, чтобы на месте оценить состояние наследия Азербайджана и стать свидетелями культурного геноцида, совершенного против Азербайджана"

(Автор: Джани Бабаева )