Скончался корифей азербайджанского телевидения Сабир Алескеров: Столько желаний претворилось в жизнь...

БАКУ /Trend Life/ - На 85 году жизни скончался корифей азербайджанского телевидения, известный диктор, народный артист Сабир Алескеров, сообщает Trend Life.

Сабир Алескеров родился 27 октября 1936 года в Тбилиси. В шесть месяцев он потерял мать, и его вырастила проживающая в Газахском районе бабушка. В 1949 году отца Сабира отправляют в ссылку. После шести лет проведения в ссылке, в 1955 году он возвращается в Тбилиси и вновь создает семью. Маленький же Сабир остается у бабушки. После окончания 10 класса он приезжает в Баку и поступает в Институт русского языка и литературы имени Мирзы Фатали Ахундова (Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы). В 1962 году устраивается на работу в Азербайджанский государственный комитет телерадиовещания (ныне ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание"). В 1966-72 годах был главным диктором радио, в 1972-90 годах - телевидения, в 1990-2006 годах - заведующим дикторским отделом телевидения, был неизменным ведущим программ "Хеберлер", "Сеадет", "Гюнюн нябзи", «Сяфа» и др., принимал непосредственное участие в подготовке и трансляции репортажей с государственных мероприятий и праздничных торжеств, передач государственного значения.

В одном из интервью Trend Life Сабир Алескеров вспоминал: "На Государственном радио я около трех лет проработал внештатным корреспондентом. Потом меня перевели диктором. В то время стать диктором было не так-то просто. Я поднимался по ступеньке. Никто бы сразу не перевел меня на телевидение на эту должность. На AzTV первым диктором была Наджиба Меликова. Она русским владела в совершенстве, и дикция у нее была прекрасная. В то время на телевидение чаще всего привлекали актеров и актрис, затем постепенно стали появляться профессиональные дикторы. Я был одним из них. В 1972 году по указу председателя AzTV Гурбана Юсифзаде меня назначили диктором на телевидении. Я очень радовался такому назначению, потому что мечтал об этой работе. У меня была любимая работа, семья, которую создал в 1965 году с Кифаят ханым, появились двое детей - сын и дочь. Ильгар и Мехрибан - обоим дал имя я сам. Как будто Бог дал мне премию за мое тяжелое детство. Эти имена я выбрал не случайно. В фильме "Телефончу гыз" ("Телефонистка") была героиня Мехрибан. Посмотрев этот фильм, я подумал, что если у меня родится дочь, я обязательно назову ее Мехрибан. Ильгар - тогда было новое имя. Не знаю, от кого я услышал его, но я его сразу записал его в блокнот, чтобы не забыть. Когда у меня родился сын, я послал телеграмму в Тбилиси и сообщил об этом своему отцу. Отец в свою очередь поздравил меня с появлением на свет... Эльхана, но я не хотел его так называть. Поэтому в следующей телеграмме я сообщил отцу, что двоюродного брата моей жены зовут Эльханом, и не стоит близких родственников называть одним именем. Отец со мной согласился. Затем родилась дочь и опять же по моему желанию ее назвали Мехрибан".

Мэтр телевидения отметил, что хотя многие желания и претворились в жизнь, но они неиссякаемы...

"Столько желаний претворилось в жизнь... Не знаю, какое и назвать. Например, как-то я услышал, что дикторов отправляют в Москву на курсы повышения квалификации. Я мечтал повидать Москву, поехал туда и окончил курсы Юрия Борисовича Левитана. Двухмесячные курсы стали для меня настоящей школой. Спустя годы Юрий Левитан приехал на парад в Баку, на котором я был ведущим. Мне было очень приятно, что он меня узнал. Вот это событие я помню очень хорошо... Поверьте, я не могу жить без работы и речь идет вовсе не о "хлебе насущном". Слава Богу, у меня есть все. Я хочу быть среди людей. Телевидение - это мир, полный таинств, поэтому попавший сюда, не может от него оторваться… Сейчас многое изменилось. И люди, и их отношение к работе. Когда я пришел на телевидение, у большинства ребят были недостатки. Кто-то говорил на диалекте, кто-то неправильно ставил ударение. Я занимался с каждым, удалось устранить многие недостатки телеведущих... Раньше у нас был один канал и, естественно, не каждому выпадала честь работать на государственном ТВ. Сегодня же появилось очень много частных телеканалов, поэтому возросла потребность в корреспондентах и ведущих. И это хорошо, что привлекается молодежь, но никогда не стоит забывать о настоящих мастерах, пусть они и в возрасте. Когда слышишь новость из уст пожилого человека, то, конечно же, веришь ему больше. Но всегда говорят, что нужно уступать дорогу молодым. Мы тоже были молодыми. Нам тоже уступали, делились опытом. Однако в молодости нужно учиться, чтобы добиться признания и стать настоящим профессионалом. Лишь в этом случае телевидение будет нуждаться в тебе".

(Автор: Вугар Иманов)