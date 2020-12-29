Трогательные моменты встреч детей с отцами, вернувшимися с Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Дети, опаленные войной, страстно ждали Победы, которая пришла к ним на плечах их отцов и дана им, чтобы жить под мирным небом, учиться, развиваться и приносить пользу обществу. В Азербайджане отцов дети воспринимают как защитника и благодетеля, а теперь ещё и как героя, который бился во имя освобождения оккупированных земель от армянских захватчиков. Этими трогательными моментами, некоторые из которых представляет читателям Trend Life, делятся пользователи соцсетей. В одном из видео вернувшийся с войны солдат впервые видит своего новорожденного сына.

Дети и война – два несовместимых понятия. Война – дело взрослых, но и детям достаётся от неё. Ведь не все отцы вернутся с войны. Около трех тысяч шехидов... Светлая память шехидам, скорейшего выздоровления раненым, вечная слава героям!

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)