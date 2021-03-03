БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане впервые проводится конкурс "Фото прессы года", организованный фотоклубом Gilavar, входящим в Международную федерацию фотографического искусства, сообщает Trend Life.

Главная цель проекта – развитие азербайджанского фотоискусства, раскрытие творческого потенциала фотографов и фотожурналистов, пропаганда на международной арене.

"Фотоконкурсы - прекрасная возможность для фотографа оценить себя со стороны. А еще это отличный стимул расти - делать фотографии лучше и осваивать новые жанры. Такие фотоконкурсы можно сравнить с соревнованием или тренировкой: неважно, займете вы призовое место или нет — вы гарантировано получите ценный опыт и разовьете свои навыки", - отмечают организаторы.

В конкурсе могут принять участие фотографы и фотожурналисты, работающие в различных СМИ страны. Конкурс организован по шести категориям (новости, жизнь, портрет, природа, спорт и культура) и оценивается жюри в составе ведущих профессионалов фотожурналистики. Для участия в конкурсе необходимо перейти по ссылке: http://gilavar.net/musabiqe.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)