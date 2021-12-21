Networking Azerbaijan провел очередное мероприятие для бизнес-сообщества страны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Следуя сложившимся традициям, Networking Azerbaijan старается в этот непростой для всех период ежемесячно проводить мероприятия и объединять бизнес-сообщество страны.

Мероприятия проводились два дня подряд в автомобильном салоне Aston Martin Bak. На нем присутствовали предприниматели, осуществляющие деятельность в различных областях. Как и всегда, основная цель мероприятия заключалась в налаживании и расширении деловых связей между бизнесменами. Предприниматели собрались, чтобы обсудить последние тенденции в мире бизнеса, а также поделиться мнением и опытом борьбы со сложностями, возникшими в мире бизнеса в последнее время.

На вечере с участием 50 человек учредитель бизнес-клуба Орхан Гаджиев поприветствовал гостей вступительной речью и призвал быть активными на протяжении всего мероприятия. Почетным гостем и спикером вечера в первый день был CEO advisor Kapital Bank Вугар Садиг. Затем спикером стал представитель министерства экономики Ахмед Гасанов, который рассказал о роли и деятельности ведомства.

Среди гостей проводились конкурсы, а в заключение более активным гостям были вручены подарки от спонсоров.

Участники могли свободно общаться друг с другом и воспользоваться предоставленными возможностями. Этот вечер, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в комфортной обстановке, что обеспечило приподнятое настроение его участникам.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)