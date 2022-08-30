В Баку представлен концерт христианской общины "Vineyard Azərbaycan" – яркий пример толерантности и мультикультурализма (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии прошел вечер, посвященный 9-летию христианской религиозной общины "Vineyard Azərbaycan", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители Фонда пропаганды нравственных ценностей, Бакинского международного центра мультикультурализма, Библейского общества, религиозных общин, творческой интеллигенции и молодежи.

В концертной программе были представлены различные композиции в исполнении художественного коллектива общины "Vineyard Azərbaycan", национальные танцы Азербайджана, презентованы новый веб-сайт и клипы.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Госкомитета Сеявуш Гейдаров подчеркнул исторические традиции мультикультурализма и толерантности Азербайджана, где представители всех народов и религиозных концессий живут как одна семья. Была высоко оценена деятельность общины в деле пропаганды и развития общечеловеческих ценностей.

"Мы гордимся тем, что государственная политика в Азербайджане в области религии является ярким примером для многих стран и народов. "Vineyard Azərbaycan" является одним из проводников идей толерантности и мультикультурализма, на высоком уровне представляет историю, культуру и традиции Азербайджана", - отметил он.

Руководитель "Vineyard Azərbaycan" Эмиль Панахов подчеркнул, что Азербайджан сформировал ставшие примером для всего мира систему и модель мультикультуральных ценностей.

Он отметил, что община "Vineyard Azərbaycan" вместе с другими общинами будет и впредь осуществлять плодотворную деятельность во имя процветания Азербайджана.

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