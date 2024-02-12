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Джаваншир Гулиев будет сегодня прооперирован

Социум Материалы 12 февраля 2024 10:40 (UTC +04:00)
Джаваншир Гулиев будет сегодня прооперирован

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Джаваншир Гулиев будет прооперирован сегодня.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о смерти заслуженного деятеля искусств, которая не соответствует действительности, лечение Джаваншира Гулиева продолжается.

Отметим, что утром 5 февраля Джаванширу Гулиеву, который находился в Турции, стало плохо, и его госпитализировали. По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении Джаваншира Гулиева.

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