Мост дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков принял директора Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самира Аббасова, завершающего свой срок службы в этой стране, сообщили Trend Life в Культурном центре.

На встрече Озодбек Назарбеков рассказал о связях в сфере культуры между двумя странами, отметив, что благодаря усилиям руководителей двух государств отношения между странами выведены на высокий уровень.

Говоря о культурных связях с Азербайджаном, министр выразил удовлетворение их развитием, упомянув о состоявшихся встречах с министром культуры Азербайджана, расширении сотрудничества, а также прошедших в прошлом году Днях культуры Узбекистана в Азербайджане.



Озодбек Назарбеков подчеркнул заслуги Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в сфере культуры и сотрудничества между двумя странами. Он также добавил, что центр своими многочисленными мероприятиями и проектами осуществляет настоящую общественную дипломатию и создает мост дружбы.

Говоря об исторической дружбе между двумя народами, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева отметил, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются.

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