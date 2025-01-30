В Азербайджане объявлен музыкальный конкурс, посвященный 5-летию славной Победы

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и Союз композиторов Азербайджана объявили республиканский конкурс по композиции в жанре оркестровых и хоровых произведений, посвященный 5-летию славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Целью конкурса является выявление новых произведений, которые на высоком профессиональном уровне отражают великую Победу Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, отличающихся совершенством формы, глубиной содержания, патриотическим идеям и отвечающих литературно-художественным критериям.

На конкурс могут быть представлены только новые оркестровые и хоровые произведения, которые ранее нигде не исполнялись и не публиковались. Участвовать могут только лица с высшим профессиональным композиторским образованием, возрастных ограничений нет.

Победитель конкурса, занявший первое место, получит денежный приз в размере 7000 манатов, обладатель второго места - 5000 манатов, а автор, занявший третье место, - 3000 манатов.

Участники должны представить партитуру произведения и запись компакт-диска (в электронном исполнении) в Союз композиторов Азербайджана до 1 октября, после чего работы будут оценены жюри.

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