Ailə TV - спонсор чемпоната Азербайджана по боулингу

БАКУ /Trend/ - Первого апреля – состоится очередной тур чемпионата Азербайджана по боулингу.

Федерация спортивного боулинга Азербайджана анонсировала проведение седьмого тура чемпионата страны совместно с центром по боулингу ONTOP Bowling. По словам пресс-секретаря Федерации Наира Алиева, соревнования пройдут первого апреля в торговом центре Ganjlik Mall.

Федерация спортивного боулинга Азербайджана изменила регламент. В нынешнем сезоне, в отличие от прошлого, спортсмены отыграют восемь туров, а не шесть.

22 апреля в Бакинском развлекательном центре пройдет восьмой, заключительный тур, а 13 мая Федерация проведет турнир на кубок республики.

Официальным партнером чемпионата является оператор телевизионных и оптоволоконных интернет услуг Ailə TV, который предоставит победителям чемпионата ценные призы. Вместе с тем поставщик карнавальных принадлежностей Part-a-Part, сеть кофеен Choko Time, и винодельческий завод Az-Granata также являются спонсорами грядущего чемпионата.

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