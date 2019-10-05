Теймур Раджабов о первой победе в Кубке мира: Я привык шутить с серьёзным лицом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Теймур Раджабов впервые в истории Азербайджана стал победителем Кубка мира по шахматам, победив в упорной борьбе Дин Лижэня (Китай). Третье место занял Максим Вашье-Лаграв (Франция).

В Ханты-Мансийске прошла церемония закрытия Кубка мира ФИДЕ, которая началась с творческих номеров, продолживших тему противостояния белого и черного королей, обозначенную на открытии, сообщает Trend Life со ссылкой на www.khantymansiysk2019.fide.com.

Для участников и гостей выступили барабанщик-лауреат всероссийских музыкальных конкурсов, музыкант, композитор Святослав Пастухов, вокал-дуэт Black and White и артисты театра-студии «Отдыхай».

Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский объявил обладателя приза за самую красивую партию Кубка мира, учрежденный компанией AB InBev Efes и ФШР - Дин Лижэнь – Раджабов. Китайскому гроссмейстеру был вручен красивый трофей.

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры Александр Тиртока: "В течение этого месяца Югра стал для участников родным домом. Мы были свидетелями упорной спортивной борьбы, воля к победе была у каждого участника, но победил сильнейший. Однако, как мне кажется, на этом соревновании проигравших нет, потому что победили шахматы – один из самых интеллектуальных и красивых видов спорта".

Вице-президент ФИДЕ Маир Мамедов: "Приветствую всех от лица Международной федерации шахмат и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Шахматный праздник в Ханты-Мансийске вновь удался. Ровно год назад 3 октября состоялись выборы президента ФИДЕ, и россиянин Аркадий Дворкович был избран главой организации. Я входил в его команду и в данный момент являюсь вице-президентом ФИДЕ и хочу сказать, что за этот год было сделано очень много. Мы очень рады, что один из самых длительных турниров в шахматном календаре прошел именно здесь, в Ханты-Мансийске. Очень приятно, что губернатор Югры Наталья Комарова поддерживает шахматы, и город уже в пятый раз принимает Кубок мира. Соревнование прошло в честной и красивой борьбе, но хотел бы с гордостью отметить, что Ханты-Мансийск – традиционно счастливое место для азербайджанских шахматистов. Шахрияр Мамедьяров выигрывал здесь чемпионат мира по рапиду, а теперь мы видим огромный триумф Теймура Раджабова. Благодарю организаторов и партнеров, а также поздравляю финалистов и участников, играющих в матче за третье место".

Сразу после завершения тай-брейка финала Кубка мира ФИДЕ состоялась пресс-конференция с участием гроссмейстеров Теймура Раджабова и Дин Лижэня, вице-президента ФИДЕ Маира Мамедова, заместителя губернатора ХМАО – Югры Александра Тиртоки и президента Федерации шахмат Югры Василия Филипенко.

Теймур Раджабов о финальных партиях Кубка и своей игре на турнире:

- Честно говоря, не знаю, как оценить своё выступление на турнире, оно неплохое, в целом (смеется). Я рад, что играл достаточно агрессивно. Во время одной из партий я хотел «хлопнуть» дверью, но «хлопнул» дверью во всём турнире.

Но путь был таким тяжёлым, что я, честно говоря, половину партий уже не помню. А вторую половину – постоянно прокручиваю в голове. Поэтому, в целом, очень странное состояние.

Я собирался уехать с турнира первым, уезжаю последним. Все мои друзья покинули Кубок, и у меня было такое чувство одиночества, в состоянии которого нужно было только выигрывать турнир, потому что играть за третье место мне было бы тяжело. Во время своих поединков я понимал, что мне нежелательно выходить на тай-брейк, но если он будет, то его нужно скорее завершать в первых двух партиях.

Считаю, что мне особенно удалась партия с Максимом Вашье-Лагравом. Мне кажется, она была очень интересной с точки зрения подготовки и самой игры. Это была самая точная моя партия. Также запомнилось то, что я отыгрался в финальном матче против Дин Лижэня. Игра получилась нервной, чувствовалось, что соперник занервничал, потому что слишком близкой была победа в турнире, и такой эндшпиль в нормальной ситуации он бы удержал. Всё это я списываю на нервное перенапряжение, которое к концу Кубка даёт о себе знать.

Физически к турниру я никак не готовился. Это такой рецепт – когда чего-то очень искренне не хочешь, то ты это получишь. Это работает, всегда об этом знал, но не знал, что так получится со мной.

Про турнир претендентов:

- Трудно оценивать свои шансы, но они точно не самые высокие, учитывая тех шахматистов, которые в нём будут участвовать. По крайней мере, исходя из рейтинга. Если оценивать по рейтингу, то шансы не очень высокие, но если судить по тому, что бывает в спорте, – шансы есть. Подготовку я буду вести расслаблено, потому что два предыдущих турнира претендентов я закончил «полу-трагически» именно из-за перенапряженной подготовки.

Про Ханты-Мансийск:

- Здесь мне комфортно находиться. С первого раза, когда я сюда приехал, с Олимпиады, я играю «на релаксе». Я бы, может, даже и жил бы здесь какое-то время, но слишком люблю Москву, помимо родного города Баку. Может, к турниру претендентов буду готовиться на спортивной базе в Ханты-Мансийске, посмотрим. Пока точно не знаю, но напряженной и сумасшедшей подготовки (к турниру претендентов – ред.) точно не будет.

О юморе:

- В целом, хочу ещё сказать, что 90% вещей, которые я говорил в интервью, были с большой долей сарказма. И когда в одном из интервью после полуфинала я сказал, что моё состояние можно описать как «я готов застрелиться», мне начали писать люди с просьбами сделать это не сейчас и так далее. Я привык шутить с серьёзным лицом, и таких планов после игры с Джеффри Шонгом у меня, конечно, не было.

Дин Лижэнь о финальных партиях Кубка, своей игре на турнире:

- Сегодня я хорошо играл в начале, особенно в первой партии. Но в дальнейшем я начал терять инициативу. В финале соперник действовал хорошо, показав блестящую позиционную игру.

Про турнир претендентов:

- До турнира претендентов ещё очень много времени, поэтому я начну готовиться со следующего года. В ближайшее время я не буду играть в классические шахматы. Следующий турнир – этап Grand Chess Tour в Индии.

Василий Филипенко о Кубке мира ФИДЕ 2019 в Ханты-Мансийске:

- Это пятый Кубок мира ФИДЕ, проводимый в Ханты-Мансийске. Все турниры сосчитать сложно. В этом году мы добавили несколько новшеств. К примеру, шахматисты и гости проживали в нескольких гостиницах, у них появилась возможность выбора. Также мы добавили в трансляцию испанский язык и, в целом, постарались создать комфортные условия для всех игроков и участников турнира. Всё это удалось в сотрудничестве с Правительством автономного округа и ФИДЕ. Общаясь с игроками и представителями ФИДЕ, могу сделать вывод, что всем было комфортно в Ханты-Мансийске на протяжении этого месяца.

Александр Тиртока о Кубке мира ФИДЕ 2019 в Ханты-Мансийске:

- Мы, как принимающая сторона, всеми силами старались обеспечить комфорт участников Кубка мира. Надеюсь, что к нам в город и в дальнейшем будут приезжать лучшие шахматисты мира, потому что мы в нашем холодном краю стараемся окружить заботой и теплотой каждого.

Маир Мамедов о финале Кубка:

- Теймур для меня - родной человек, я знаю его с тех пор, когда ему было 10 лет, дружу с его отцом, со всей его семьей. Он долго и упорно работал, шёл к этой победе. Его уровень шахматных знаний и воли к победе настолько высок, что это наконец оформилось в весомое достижение. Я рад, что победа случилась на этой земле, в Югре. Также я поздравляю его соперника – Дин Лижэня, который провёл титанически сложный матч. Он удивительный шахматист и спортсмен, у него огромное будущее. Благодарю организаторов турнира, обеспечивших прекрасные условия проведения турнира. Этот стандарт трудно превзойти.

Финалисты Кубка мира выходят в турнир претендентов, который состоится весной 2020 года в Екатеринбурге. Согласно положению, участник, занявший третье место на Кубке мира, также получает шанс попасть в турнир претендентов, если его номинирует организатор. Общий призовой фонд турнира составил 1600000 долларов США. Победитель получил 110000 долларов, финалист – 80000.

(Автор: Вугар Иманов)

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