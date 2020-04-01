"Лестер" намерен арендовать футболиста "Барселоны" Коутиньо

Английский футбольный клуб "Лестер" намерен арендовать игрока испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

27-летний Коутиньо с августа 2019 года выступает на правах аренды за немецкую "Баварию". Отмечается, что в услугах бразильца также заинтересованы английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн в 2018 году. В прошлом сезоне футболист провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".

В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 55 встреч, в которых забил 15 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.