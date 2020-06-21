Майк Тайсон бросил вызов чемпиону UFC Джону Джонсу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался о требованиях по зарплате чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Ранее спортсмен заявлял о желании получать больше денег за поединки в промоушене.

По словам Тайсона, боец никогда не будет богаче боксера.

«Чтобы заработать $100 млн, Конору Макгрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной», — цитирует Тайсона BJ Penn.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.