Майк Тайсон бросил вызов чемпиону UFC Джону Джонсу
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался о требованиях по зарплате чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Ранее спортсмен заявлял о желании получать больше денег за поединки в промоушене.
По словам Тайсона, боец никогда не будет богаче боксера.
«Чтобы заработать $100 млн, Конору Макгрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной», — цитирует Тайсона BJ Penn.
В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.
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