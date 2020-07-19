Роналду не попал в топ-три рейтинга лучших футболистов в истории
Портал TheTopTens опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Первое место занял экс-игрок итальянского «Наполи» и каталонской «Барселоны» Диего Марадона. На второй строчке расположился форвард сине-гранатовых Лионель Месси. Замкнул тройку призеров трехкратный чемпион мира Пеле.
Интересно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду занял лишь четвертое место.
Топ-10 игроков в истории футбола:
1. Диего Марадона.
2. Лионель Месси.
3. Пеле.
4. Криштиану Роналду.
5. Зинедин Зидан.
6. Йохан Кройфф.
7. Роналдо.
8. Роналдиньо.
9. Франц Беккенбауэр.
10. Дэвид Бекхэм.
Ранее Месси стал лучшим игроком 21-го века по соотношению голов к матчам.
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