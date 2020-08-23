Поветкин нокаутировал британца Уайта и стал временным чемпионом мира WBC

Россиянин Александр Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в британском Брентвуде он выиграл у хозяина ринга Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На кону поединка также был бриллиантовый пояс WBC. Временный титул позволит Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри. У него в декабре этого года планируется бой с американцем Деонтеем Уайлдером, с победителем которого и встретится россиянин.

Первый раунд боксеры провели в традиционной "разведке", в невысоком темпе и с упором на защиту. В дальнейшем Поветкин прибавил в активности и чаще начинал атаки, однако британец ударами по корпусу заставлял того отходить назад. Долгое время у россиянина не получалось по-настоящему попасть, поскольку Уайт действовал очень внимательно в обороне и постоянно уходил от атак соперника.

В третьем раунде Поветкин взял очень высокий темп, и появились сомнения, что он сумеет выдержать весь бой в физическом плане. В начале четвертого раунда россиянин оказался в нокдауне, но продолжил поединок, немного сбавив в активности. В конце раунда Поветкин снова побывал на настиле ринга, пропустив удар во время своей атаки.