"Реал" обыграл "Атлетико" в мадридском дерби

"Реал" победил "Атлетико" со счетом 2:0 в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 15-й минуте отличился Каземиро. Еще один мяч был записан как автогол голкипера "Атлетико" Яна Облака (63).

"Атлетико" не проигрывал в чемпионате Испании с 1 февраля, когда команда в гостях уступила "Реалу" (0:1). За это время подопечные Диего Симеоне провели в Ла Лиге 26 матчей, одержав 17 побед и девять раз сыграв вничью. "Атлетико" не может одержать победу в мадридском дерби в рамках национального первенства с февраля 2016 года.

В субботу состоялось 226-е мадридское дерби в истории. "Реал" одержал 112-ю победу, 56 раз выиграл "Атлетико", 58 матчей завершились вничью.

В текущем чемпионате "Атлетико" с 26 очками в 11 матчах лидирует в турнирной таблице. "Реал" идет третьим, набрав 23 очка в 12 встречах. В следующем туре "Атлетико" 19 декабря примет "Эльче", "Реал" 16 декабря сыграет дома против "Атлетика" из Бильбао.