"Челси" во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

Футболисты английского "Челси" в серии пенальти обыграли испанский "Вильярреал" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоялась на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе "Челси" отличился Хаким Зиеш (27-я минута), у "Вильярреала" гол забил Херард Морено (73). На 119-й минуте в составе "Челси" произошла замена вратаря: вместо Эдуара Менди на поле вышел Кепа Аррисабалага.

"Челси" провел пятый матч за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевал этот трофей. "Вильярреал" впервые претендовал на Суперкубок. В прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу чемпионов, а "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы.