"Севилья" объявила имя нового главного тренера после увольнения Сампаоли

Хосе Луис Мендилибар назначен на пост главного тренера испанской «Севильи». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Матч, сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 62‑летним испанским специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона. Его последним местом работы был «Алавес».

Мендилибар сменил в должности аргентинца Хорхе Сампаоли, который был отправлен в отставку во вторник.

«Севилья» занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В ¼ финала Лиги Европы «красно‑белые» сыграют с «Манчестер Юнайтед».