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"Севилья" объявила имя нового главного тренера после увольнения Сампаоли

Спорт Материалы 22 марта 2023 04:56 (UTC +04:00)
"Севилья" объявила имя нового главного тренера после увольнения Сампаоли

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Хосе Луис Мендилибар назначен на пост главного тренера испанской «Севильи». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Матч, сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 62‑летним испанским специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона. Его последним местом работы был «Алавес».

Мендилибар сменил в должности аргентинца Хорхе Сампаоли, который был отправлен в отставку во вторник.

«Севилья» занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В ¼ финала Лиги Европы «красно‑белые» сыграют с «Манчестер Юнайтед».

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