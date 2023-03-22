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Де Брюйне стал новым капитаном сборной Бельгии по футболу

Спорт Материалы 22 марта 2023 05:49 (UTC +04:00)
Де Брюйне стал новым капитаном сборной Бельгии по футболу

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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне стал капитаном сборной Бельгии по футболу, сообщает пресс‑служба сборной, передает Trend со ссылкой на

Хавбек сменил в этой роли игрока мадридского «Реала» Эдена Азара, который попрощался с национальной командой после чемпионата мира‑2022 в Катаре. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа и нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку назначены вице‑капитанами команды.

"Момент гордости. Я давно выступаю за сборную, но представлять страну таким образом для меня большая честь. Надеюсь, хорошо справлюсь с этой ролью", — приводит слова 31‑летнего Де Брюйне Sporza.
Де Брюйне в 97 матчах за сборную Бельгии забил 25 мячей.

Бельгийцы под руководством нового тренера Доменико Тедеско в пятницу в Стокгольме сыграют с командой Швеции в первом матче квалификационного турнира чемпионата Европы‑2024.

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