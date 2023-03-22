Де Брюйне стал новым капитаном сборной Бельгии по футболу

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне стал капитаном сборной Бельгии по футболу, сообщает пресс‑служба сборной, передает Trend со ссылкой на

Хавбек сменил в этой роли игрока мадридского «Реала» Эдена Азара, который попрощался с национальной командой после чемпионата мира‑2022 в Катаре. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа и нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку назначены вице‑капитанами команды.

"Момент гордости. Я давно выступаю за сборную, но представлять страну таким образом для меня большая честь. Надеюсь, хорошо справлюсь с этой ролью", — приводит слова 31‑летнего Де Брюйне Sporza.

Де Брюйне в 97 матчах за сборную Бельгии забил 25 мячей.

Бельгийцы под руководством нового тренера Доменико Тедеско в пятницу в Стокгольме сыграют с командой Швеции в первом матче квалификационного турнира чемпионата Европы‑2024.