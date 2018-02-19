Эти девушки претендуют на Miss Top Model Azerbaijan 2018 (ВИДЕО, ФОТО)

19 февраля 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в XOXO Club & Karaoke прошла первая презентация полуфиналисток национального конкурса Miss Top Model Azerbaijan 2018, сообщили Trend Life организаторы.

На вечере было представлено дефиле Fashion Night Show коллекций модельера-дизайнера Наргиз Мухтаровой и начинающего модельера, обладательницы титула Miss Top Model Azerbaijan 2017 Джейхуны Алиевой.

Среди гостей были медийные лица – актеры Шахрияр Абилов и Заур Шафиев, руководитель Design Studio by Lyaman Askerova Ляман Аскерова, журналист Сеймура Закаряев, певица Анастасия Шерин и другие. Ведущим вечера был MC Kez , а вечер своим исполнением скрасили Влада Ахундова, Ролан Сейидов, Надыр Гусейнов (Nadeer Nəğd Pul) и Нигяр Сеидова. После официальной части состоялось after-party с DJ Naim.

Видео - Ниджат Алышов, фото - Simon Peter

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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