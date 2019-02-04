Азербайджанский гипнотизер выбрал "Мисс Москвы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский гипнотизер, ведущий российского телепроекта "Звёзды под гипнозом" Иса Багиров в составе жюри "Мисс Москва-2018" принял участие в определении самой красивой москвички и призеров конкурса красоты, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Финал конкурса прошел в концертном зале Vegas City Hall с участием 46 девушек. В состав жюри также вошли - директор конкурса "Мисс Москва" Татьяна Андреева, заслуженный работник культуры РФ, президент благотворительного фонда "Кобзон" Нелли Кобзон, писатель и фотохудожник Екатерина Рождественская, генеральный продюсер телеканала "Жара" Елена Боска, ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев и другие.

По условиям конкурса, обладательницей титула "Мисс Москва" должна быть не только самая красивая девушка, но и самая умная и талантливая. Звание "Мисс Москва-2018" завоевала студентка Технологического университета, 24-летняя Алеся Семеренко. "Первой вице-мисс" жюри присудило 23-летней Яне Звязке, а "Второй вице-мисс" - 20-летней Марии Григорьевой. Гран-при "Краса Москвы-2018" достался 26-летней Елизавете Свистуновой. Были отмечены и другие красавицы в различных номинациях.

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