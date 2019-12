Азербайджанец выбран самым красивым мужчиной планеты, азербайджанка - Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Нуру Ахмедов стал победителем международного конкурса красоты Best Model of The World 2019, который прошел в Стамбуле (Турция), сообщил Trend Life международный и национальный директор проекта Агиль Мамиев. Вторым стал представитель Бельгии, третьим – Турции.

В финале приняли участие представители сорока стран. Среди девушек лучшей была признана Дерья Экшиоглу (Турция). Представительница Азербайджана Нигяр Гасанзаде была удостоена титула “Best Asia”. Best Model of the World проводится с 1955 года. Президент конкурса - Эркан Озерман.

В состав нашей делегации также вошли директор проекта в Азербайджане Пярвиз Азимзаде и специалист по здоровому питанию, доктор Азай Мусаева. Напомним, что победителем Best Model of The World Азербайджан становился 12 лет назад – это был Рустам Джабраилов.

Отметим, что Нуру Ахмедов ранее стал победителем Mister Grand Azerbaijan 2019, а Нигяр Гасанзаде – победительницей Miss Planet Azerbaijan 2019, обладательницей третьего места Miss Planet 2019.

(Автор: Вугар Иманов)

