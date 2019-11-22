Эльчин Мирзабейли: Власть НФА-Мусават предала азербайджанский народ, народное движение

БАКУ /Trend/ - История, будь то недавняя, или же давняя — не только временной отрезок, который летописцы увековечивают как пройденный путь, но и самое действенное средство для извлечения уроков.

С этой точки зрения, чтобы не повторились схожие события, страна, государство не сталкивалось с опасностями, на устранение последствий которых потребуются многие годы, очень важен анализ событий 90-х годов, ошибок, допущенных неопытными, бездарными, бксталанными в политике и управлении людьми, которые ввергли страну в хаос, противостояние и поставили перед угрозой раздробления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал зампредседателя партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), политолог Эльчин Мирзабейли. По его словам, власть, именуемая «властью НФА-Мусават», большинство представителей которой были никчемными людьми в первую очередь предали азербайджанский народ, народное движение, искреннее чувство патриотизма наших соотечественников.

«Считаю, что упоминание Президентом Азербайджана во время мероприятия по случаю 70-летия Сумгайыта событий недалекого прошлого имеет важное значение с точки зрения разоблачения истинного облика представителей радикальной оппозиции, которые пытаются забыть пройденный путь, допущенные ошибки и предательства, а также подчеркивает к каким результатам может привести самоуправство.

Приход к власти бездарных малокультурных людей с низким интеллектом, не имеющими ничего кроме выкрикивания лозунгов, не менее опасно чем террор. Они лишены поенциала созидания и способны только разрушать. Я, как один из миллионов граждан Азербайджана, несших на плечах тяжелую ношу того времени, хорошо осознаю к каким последствиям может привести безответственность, бездарность, неопытность», - сказал Мирзабейли.

Он добавил, что порой люди, представленные во власти в то время, в том числе Али Керимли, Иса Гамбар, Рагим Газиев и другие, следуя своей примитивной логике, оправдываться тем, что недолго были во власти.

"Эти люди не понимают, что для разрушения и раздробления года больше чем достаточно. На созидание требуются года. К сожалению, после 1993 года мы потратили довольно много времени, чтобы устранить последствия годичной деятельности той власти. Ответственные за события 1992-1993 годов должны повиниться перед азербайджанским народом и навсегда покинуть политическую арену», - сказал Мирзабейли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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