Эльчин Мирзабейли: Власть НФА-Мусават предала азербайджанский народ, народное движение

22 ноября 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - История, будь то недавняя, или же давняя — не только временной отрезок, который летописцы увековечивают как пройденный путь, но и самое действенное средство для извлечения уроков.

С этой точки зрения, чтобы не повторились схожие события, страна, государство не сталкивалось с опасностями, на устранение последствий которых потребуются многие годы, очень важен анализ событий 90-х годов, ошибок, допущенных неопытными, бездарными, бксталанными в политике и управлении людьми, которые ввергли страну в хаос, противостояние и поставили перед угрозой раздробления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал зампредседателя партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), политолог Эльчин Мирзабейли. По его словам, власть, именуемая «властью НФА-Мусават», большинство представителей которой были никчемными людьми в первую очередь предали азербайджанский народ, народное движение, искреннее чувство патриотизма наших соотечественников.

«Считаю, что упоминание Президентом Азербайджана во время мероприятия по случаю 70-летия Сумгайыта событий недалекого прошлого имеет важное значение с точки зрения разоблачения истинного облика представителей радикальной оппозиции, которые пытаются забыть пройденный путь, допущенные ошибки и предательства, а также подчеркивает к каким результатам может привести самоуправство.

Приход к власти бездарных малокультурных людей с низким интеллектом, не имеющими ничего кроме выкрикивания лозунгов, не менее опасно чем террор. Они лишены поенциала созидания и способны только разрушать. Я, как один из миллионов граждан Азербайджана, несших на плечах тяжелую ношу того времени, хорошо осознаю к каким последствиям может привести безответственность, бездарность, неопытность», - сказал Мирзабейли.

Он добавил, что порой люди, представленные во власти в то время, в том числе Али Керимли, Иса Гамбар, Рагим Газиев и другие, следуя своей примитивной логике, оправдываться тем, что недолго были во власти.

"Эти люди не понимают, что для разрушения и раздробления года больше чем достаточно. На созидание требуются года. К сожалению, после 1993 года мы потратили довольно много времени, чтобы устранить последствия годичной деятельности той власти. Ответственные за события 1992-1993 годов должны повиниться перед азербайджанским народом и навсегда покинуть политическую арену», - сказал Мирзабейли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ариф Гаджылы объявляет о непричастности ЕЦК к "Мусават" после каждой раскрытой аферы - журналист
Политика 18:04
Сиявуш Новрузов: Власть НФА-Мусават угрожала насилием инакомыслию
Политика 14:06
Еще одно преступление "торговца эмигрантами"...
Политика 13:24
Журналист-мусаватист обнародовал список лиц, "питающихся эмигрантским бизнесом"
Политика 11:15
Бездарный руководитель Ариф Гаджилы должен уйти - азербайджанец из Европы
Политика 20 ноября 15:57
Вступив в союз с Али Инсановым "Мусават" утратил и без того подпорченное уважение
Политика 20 ноября 13:53
Лента новостей
Ее находят мертвой в объятиях врага – к чему приводит вражда между братьями в Баку
Культура 18:08
Ариф Гаджылы объявляет о непричастности ЕЦК к "Мусават" после каждой раскрытой аферы - журналист
Политика 18:04
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку катализатор
Тендеры 18:02
ЕБРР намерен открыть третий офис в Узбекистане
Бизнес 17:59
АтаБанк награжден на «Глобальной неделе предпринимательства» (ФОТО)
Общество 17:55
В Азербайджане рассмотрено 41 дисциплинарное производство в связи с грубыми нарушениями судей
Политика 17:54
Самед Гурбанов: Взаимодействие между Деловыми советами Азербайджана и России вышло на качественно новый уровень
Политика 17:52
Узбекистан запустил проект One Million Uzbek Coders
ИКТ 17:41
Микаил Джаббаров: Азербайджан заинтересован в расширении и укреплении связей с Россией
Экономика 17:34