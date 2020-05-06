Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2782

Число выявленных случая заражения COVID-19 в Армении достигло 2782, сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 мая, в стране было 2619 выявленных случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки количество случаев выросло на 163.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 40 человек.

На лечении находятся 1600 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 26929.

Одна смерть была зарегистрирована накануне, у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, однако он умер от другой болезни. Всего таких случаев 7.