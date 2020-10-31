Россельхознадзор пригрозил Армении запретом на импорт томатов

БАКУ /Trend/ - Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) был найден в поставляемых из Армении помидорах. Он опасен для многих овощей, поэтому при повторном обнаружении Россия вынуждена будет ограничить импорт, сообщает Trend в субботу со ссылкой на rbc.ru.

"В партии томатов, поступивших в Россию из Армении, обнаружен вирус мозаики пепино. В связи с этим ведомство предупредило Ереван о возможном запрете импорта этих овощей", - сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В связи с этим Россельхознадзор связался с заместителем руководителя инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении Нареком Айрапетяном. Ведомство отметило, что провело мониторинг в российских тепличных комбинатах и хозяйствах, выращивающих томаты в открытом грунте. Нигде вируса выявлено не было, из чего служба сделала вывод, что он был завезен именно из Армении.

«Служба попросила армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами. В случае повторного обнаружения вируса в подкарантинных товарах Россельхознадзор будет вынужден применить ограничительные меры в отношении их импорта из Армении», — говорится в сообщении.

