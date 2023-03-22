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Саморазоблачение армян: потерявшийся военнослужащий нашелся

Армения Материалы 22 марта 2023 11:56 (UTC +04:00)
Саморазоблачение армян: потерявшийся военнослужащий нашелся

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БАКУ /Trend/ - Минобороны Армении сегодня распространило информацию о военнослужащем, который по информации армян вчера якобы "был взят в плен азербайджанской стороной".

"Заблудившийся 21 марта при подвозе на автомобиле продуктов питания на боевую позицию военнослужащий, 22 марта был найден в результате поисково-спасательных работ. Жизни военнослужащего ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вчера минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о том, что якобы 21 марта военнослужащий ВС Армении "заблудившись, приблизился на транспортном средстве к позициям подразделений азербайджанской армии и был взят в плен".

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