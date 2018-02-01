В Тбилиси началось строительство отеля «Хилтон»

В Тбилиси началось строительство отеля международного бренда Хилтон, сообщает Новости-Грузия.

Отель расположится в самом центре столицы, на проспекте Костава, в уже 12 лет пустующем здании бывшего министерства сельского хозяйства Грузии.

Строительные работы планируется завершить к концу 2019 года, а для посетителей гостиница откроется в 2020 году.

Чтобы превратить здание в стиле сталинского ампира постройки 40-х начала 50-х годов в современный пятизвездочный отель, компания планирует вложить инвестицию в размере 45 миллионов евро. В отеле «Хилтон Тбилиси» будет 200 номеров.

В 2015 году между латвийской инвестиционной группой «Granat Investment» и правительством Грузии был оформлен договор, согласно которому, компания обязалась открыть в Тбилиси пятизвездочную гостиницу международного бренда. В итоге был выбран «Хилтон», который уже владеет пятизвездочным отелем на берегу моря в Батуми.

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