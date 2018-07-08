Беларусь поставила в Грузию комбайны для уборки зерна

К работе на грузинских полях приступили комбайны белорусского предприятия ОАО "Гомсельмаш", сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на посольство Беларуси в Грузии.

Официальная церемония ввода техники в эксплуатацию состоялась в области Кахетия. В мероприятии участвовал посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.

По его словам, белорусская сторона заинтересована и далее расширять присутствие своей техники на сельхозугодьях Грузии и не просто поставлять комбайны, но и обучать местных специалистов их эксплуатации.

В посольстве также отметили, что грузинская сторона качество белорусской техники оценила высоко.

"Было подчеркнуто, что по эффективности работы белорусская техника не уступает лучшим мировым брендам в данном сегменте", — сообщили в диппредставительстве.

Договоренность о поставках в Грузию первой партии из 30 белорусских комбайнов КЗС-10 и КЗС-812 производства "Гомсельмаша" вице-премьер Беларуси Михаил Русый анонсировал накануне визита в Грузию президента Беларуси Александра Лукашенко в марте текущего года.

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