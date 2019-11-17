Оппозиция повесила замки на ворота парламента Грузии

17 ноября 2019 18:20 (UTC+04:00)

Лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» повесили замки на ворота парламента Грузии, передает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Более 20 оппозиционных партий сегодня проводят в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Ранее они объявили о начале «полного пикетирования парламента».

Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь. Ранее они уже предъявили властям следующие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирования временного, технического правительства; реорганизации Центральной избирательной комиссии.

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