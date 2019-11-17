Оппозиция повесила замки на ворота парламента Грузии

Лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» повесили замки на ворота парламента Грузии, передает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Более 20 оппозиционных партий сегодня проводят в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Ранее они объявили о начале «полного пикетирования парламента».

Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь. Ранее они уже предъявили властям следующие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирования временного, технического правительства; реорганизации Центральной избирательной комиссии.

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