МВД Грузии сообщило о присутствии 5,5 тысячи человек на акции в Тбилиси

18 ноября 2019 00:39 (UTC+04:00)

Около 5,5 тысячи человек присутствовали на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, заявил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. На данный момент там все еще находятся активисты, которые планируют ночевать у парламента в палатках.

"МВД обеспечило проведение акции на проспекте Руставели. По нашим данным, на проспекте в акции участвовали до 5,5 тысяч человек",- заявил Сирадзе.

По его словам, в акции оппозиционной партии "Альянс патриотов", которые параллельно проводили отдельный митинг на площади Республики, приняли участие 1,5 тысяч человек, а в Батуми, в акции солидарности - около 50 человек.

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