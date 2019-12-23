Грузия высоко оценивает уровень взаимоотношений с Турцией

23 декабря 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия высоко оценивает уровень взаимоотношений с Турцией и приветствует углубление стратегического партнерства, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Грузии.

Стороны подчеркнули плодотворный характер трехстороннего формата между Грузией, Турцией и Азербайджаном и отметили, что восьмая встреча министров иностранных дел трех стран в Тбилиси подтверждает уникальность этого формата.

Во время встречи стороны сосредоточили внимание на следующем заседании Совета стратегического сотрудничества Грузии и Турции на высшем уровне, которое состоится в Анкаре в начале следующего года.

Обсуждения также были посвящены совместным проектам в области энергетики и транспорта, включая Южный газовый коридор и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Стороны также подчеркнули важность грузино-турецкого сотрудничества в области культуры и динамику двусторонних визитов на высоком уровне, что является еще одним ярким моментом стратегического партнерства между двумя странами.

Отметим, что в Тбилиси проходит восьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече в этом году министры иностранных дел обсуждают трехсторонний формат плана действий на 2020–2022 годы, будут рассмотрены конкретные действия отраслевых учреждений трех стран.

Отметим, что очередная трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны была отложена.

Седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября 2018 года в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча в этом формате состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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