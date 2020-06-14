В Гурии в этом году планируют собрать до 250 тонн голубики

До 250 тонн голубики планируют собрать в этом году в регионе Гурия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, сообщил губернатор края Зураб Насарая.

«В Гурии голубика растет на площади 225 гектаров. Прогнозируемый урожай текущего года 250 тонн. Процесс возделывания садов в регионе проходит интенсивно. Сады закладываются как крупные, коммерческого назначения, так и малые, на малых фермерских хозяйствах, в основном, в рамках государственных программ, которые осуществляются непосредственно для помощи фермерам», — сказал Насарая.

По его словам, на сегодняшний дней Гурия занимает ведущие позиции с точки зрения производства ягод в стране, на нескольких десятках гектаров посажена и черника.

На днях губернатор и заместитель главы Минсельхоза Грузии Соломон Павлиашвили побывали в хозяйстве компании «Блуберри» у села Наруджа Озургетского муниципалитета. Здесь плантацию голубики заложили на 16 гектарах при финансовой поддержке правительства. Компания с 2016 года является участником госпрограмм «Посади будущее», «Льготный агрокредит» и «Помощь агропроизводству».

На закладку сада и установку ирригационных систем компания получила от государства 100 тысяч лари (около 42 тысяч долларов). Практически вся эта сумма – более 96,6 тысячи лари, была потрачена на закупку саженцев, а оставшиеся 3,3 тысячи лари (более 1,4 тысячи долларов) – на ирригационные системы.

В этом году в хозяйстве «Блуберри» планируют собрать до 80 тонн голубики. При этом в сезон сбора ягод компания трудоустраивает 150 местных жителей.

Значительная часть грузинской голубики идет на экспорт. Спрос растет и на внутреннем рынке – в среднем цена за килограмм голубики в Грузии составляет от 13 до 15 лари — в разы больше стоимости клубники и черешни.