Посол Японии в Грузии: Сегодня мы видим впечатляющую и замечательную историю успеха того, как Грузия борется с пандемией

Сегодня мы видим впечатляющую и замечательную историю успеха того, как Грузия борется с пандемией, заявил посол Японии в Грузии Тадахару Уэхара, после подписания грантового соглашения на сумму 2,8 миллиона долларов между правительствами Грузии и Японии, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

Он особо отметил результаты, достигнутые Грузией в борьбе с COVID-19, и выразил надежду, что высокотехнологичное медицинское оборудование, приобретенное за счет выделенных правительством Японии финансовых ресурсов, укрепит сектор здравоохранения страны.

«Сегодня мы подписали ноты для передачи в Грузию высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму 300 миллионов японских иен, то есть около 2,8 миллиона долларов США. Несмотря на сложные геополитические и экономические условия, сегодня мы видим впечатляющую и замечательную историю успеха того, как Грузия борется с пандемией. Поэтому я рад поздравить правительство и народ Грузии с проявленной ими выдающейся солидарностью во время пандемии. Я уверен, что ваша история успеха поможет Грузии сыграть важную роль в глобальной борьбе с этой болезнью. Японская поддержка не носит разовый характер. Наша цель — способствовать долгосрочной экономической стабильности и устойчивости Грузии. В рамках Программы безопасности человека правительство Японии профинансировало более 180 проектов за последние 20 лет. Мы надеемся, что наша поддержка будет способствовать благополучию грузинского народа. От имени японского народа, пожалуйста, примите это медицинское оборудование от японцев в знак дружбы с грузинским народом», — сказал Тадахару Уехара.